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Туреччина призупинила угоду про закупівлю російських ракет — ЗМІ

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Контракт про купівлю Туреччиною російських ракетних комплексі С-400 призупинений. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган передумав. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

“Ракетну угоду між Росією та Туреччиною призупинено. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган передумав”, — йдеться в повідомленні.

Спочатку турецькі військові повинні були отримати першу доставку російських систем ПРО С-400 цього літа — проти волі президента США Дональда Трампа. Проте криза ліри, очевидно, змусила Ердогана змінити свою думку.

Як раніше повідомлялося, Вашингтон через напружені відносини з Анкарою, погрожував накласти санкції на Туреччину через проблему протиракетної оборони С-400.

Але не тільки США стурбовані угодою між Ердоганом і РФ. Відбулася також критика з боку Німеччини: “Ми хочемо, щоб Туреччина міцно трималася у західному альянсі, і тому ми дуже стурбовані покупкою S-400”, — сказав посол Німеччини в Анкарі посол Мартін Ердманн.

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 29 квітня, обговорили у телефонній розмові пропозицію Анкари щодо створення спільної робочої групи через намір турецької сторони придбати російські зенітні ракетні комплекси С-400.

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