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Турция провела над Черным морем учения истребителей F-16

Турция провела над Черным морем учения истребителей F-16

Киев • УНН

 • 202481 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Военно-воздушные силы Турции провели учения над Черным морем с использованием истребителей F-16. Об этом в субботу сообщило министерство обороны страны, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению оборонного ведомства, высотная подготовка производилась с привлечением восьми самолетов F-16. Учебные полеты проводились на высоте 30-35 тысяч футов (9-11 км - ред.).

По данным Минобороны, в полетах принимали участие самолеты пятой главной реактивной базы командования ВВС Турции в Мерзифоне.

Merzifon’daki 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza ait 8 adet F-16 uçağı ile 30.000-35.000 fit irtifada Deniz Üstü Yüksek İrtifa Önleme Eğitimi gerçekleştirildi. #MSB pic.twitter.com/E9HCTafytK

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 19, 2022

Добавим

10 февраля российские СМИ указали, что ЧФ РФ анонсировал в Черном море учения, в которых будут задействованы корабельные тактические группы Черноморского флота РФ, указав, что они плановые. Подготовку к ним в одном из полигонов Черного моря проводили морские тральщики РФ "Валентин Пикуль" и "Вице-адмирал Захарьин".

Тогда же российские СМИ сообщили, что отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России прибыл во временно оккупированный Севастополь.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за решения России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

11 февраля стало известно, что Российская Федерация сообщила, что отменила перекрытие южной части Азовского моря, которое планировала осуществить для судоходства с 13 до 19 февраля под предлогом военно-морских учений, о чем рассказали в морской охране ГПСУ.

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