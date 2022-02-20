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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Туреччина провела над Чорним морем вчення винищувачів F-16

Туреччина провела над Чорним морем вчення винищувачів F-16

Київ • УНН

 • 202484 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Військово-повітряні сили Туреччини провели навчання над Чорним морем з використанням винищувачів F-16. Про це в суботу повідомило Міністерство оборони країни, пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням оборонного відомства, висотна підготовка проводилася із залученням восьми літаків F-16. Навчальні польоти проводилися на висоті 30-35 тисяч футів (9-11 км - ред.).

За даними Міноборони, в польотах брали участь літаки п'ятої головної реактивної бази командування ВПС Туреччини в Мерзіфоні.

Merzifon’daki 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza ait 8 adet F-16 uçağı ile30.000-35.000fit irtifada Deniz Üstü Yüksek İrtifa Önleme Eğitimi gerçekleştirildi.#MSBpic.twitter.com/E9HCTafytK

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma)February 19, 2022

Додамо

10 лютого російські ЗМІ вказали, що ЧФ РФ анонсував в Чорному морі навчання, в яких будуть задіяні корабельні тактичні групи Чорноморського флоту РФ, вказавши, що вони планові. Підготовку до них в одному з полігонів Чорного моря проводили Морські тральщики РФ "Валентин Пікуль" і "Віце-адмірал Захар'їн".

Тоді ж російські ЗМІ повідомили, що загін з шести великих десантних кораблів Північного і Балтійського флотів Росії прибув до тимчасово окупованого Севастополя.

Міністерство закордонних справ України висловило протест через рішення Росії блокувати частину акваторії Чорного і Азовського морів і Керченської протоки.

11 лютого стало відомо, що Російська Федерація повідомила, що скасувала перекриття південної частини Азовського моря, яке планувала здійснити для судноплавства з 13 до 19 лютого під приводом військово-морських навчань, про що розповіли в морській охороні ДПСУ.

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