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Турция планирует открыть свое посольство в Иерусалиме

Турция планирует открыть свое посольство в Иерусалиме

Киев  •  УНН

 • 10428 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении открыть в Восточном Иерусалиме посольство Турции в Палестине, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Близко тот день, когда мы официально откроем там наше посольство”, — сказал он.

Отмечено, что точных сроков открытия турецкой дипломатической миссии в Восточном Иерусалиме Эрдоган не назвал.

Причиной таких действий Эрдогана стало решение президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда из Тель-Авива американское посольство.

Напомним, что 6 декабря этого года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил переместить туда посольство.

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