Турция планирует открыть свое посольство в Иерусалиме
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении открыть в Восточном Иерусалиме посольство Турции в Палестине, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Близко тот день, когда мы официально откроем там наше посольство”, — сказал он.
Отмечено, что точных сроков открытия турецкой дипломатической миссии в Восточном Иерусалиме Эрдоган не назвал.
Причиной таких действий Эрдогана стало решение президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда из Тель-Авива американское посольство.
Напомним, что 6 декабря этого года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил переместить туда посольство.