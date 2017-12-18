Туреччина планує відкрити своє посольство у Єрусалимі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про намір відкрити в Східному Єрусалимі посольство Туреччини в Палестині, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Близький день, коли ми офіційно відкриємо там наше посольство”, — сказав він.
Зазначено, що точних термінів відкриття турецької дипломатичної місії в Східному Єрусалимі Ердоган не назвав.
Причиною таких дій Ердогана стало рішення президента США Дональда Трампа в односторонньому порядку визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перенести туди з Тель-Авіва американське посольство.
Нагадаємо, що 6 грудня цього року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив перемістити туди посольство.