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Турция атаковала позиции курдов в Ираке и Сирии: 4 человека погибли

Турция атаковала позиции курдов в Ираке и Сирии: 4 человека погибли

Киев • УНН

 • 14732 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Турецкие военные самолеты в среду нанесли удары по позициям курдских повстанцев в Ираке и Сирии во время нового воздушного наступления, который, по словам Анкары, был направлен на защиту границ Турции от "террористических угроз", пишет УНН.

Детали

В результате авиаударов погибли по меньшей мере четыре человека, сообщила группа по наблюдению за войной, что базируется в Великобритании SOHR. Действия Турции вызвали осуждение со стороны поддерживаемых США сирийских курдских боевиков, которые заявили, что атака была совершена через несколько дней после того, как возглавляемые курдами силы в Сирии воевали с боевиками группировки "Исламское государство".

В заявлении министерства обороны Турции говорится, что удары поразили цели, включая приюты, пещеры, склады боеприпасов и тренировочные лагеря, на горе Синджар и в районе Караджак на севере Ирака, а также в районе Дерик на севере Сирии.

Удары были направлены на "устранение террористических угроз против нашего народа и сил безопасности с севера Ирака и Сирии и обеспечения безопасности наших границ", говорится в заявлении министерства.

Операции, что получили название "Зимний орел", были направлены против турецкой повстанческой Рабочей партии Курдистана, или РПК на севере Ирака, в которой, по словам Анкары, там есть укрытие, и сирийских курдских сил, поддерживаемых США, известных как Отряды народной самообороны, или YPG в Сирии.

YPG является близким союзником США в борьбе с группировкой "Исламское государство", но Анкара называет ее террористической группировкой через связи с РПК.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ходе операции было "нейтрализовано" несколько повстанцев, в том числе ряд членов РПК, которых разыскивает Турция. По сообщению государственного агентства Anadolu, в наступлении участвовало около 60 самолетов, в том числе боевые самолеты, а также вооруженные и невооруженные беспилотники.

Добавим

Турция уже наносила аналогичные трансграничные авиаудары в прошлом.

РПК возглавила повстанческое движение на юго-востоке Турции с 1984 года, в результате которого погибли десятки тысяч человек. Группа считается террористической организацией в Турции и ее союзниках, включая Соединенные Штаты и Европейский Союз.

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