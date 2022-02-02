Туреччина атакувала позиції курдів в Іраку та Сирії: 4 особи загинуло

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В результаті авіаударів загинули щонайменше чотири людини, повідомила група зі спостереження за війною, що базується у Великій Британії SOHR. Дії Туреччини викликали засудження з боку підтримуваних США сирійських курдських бойовиків, які заявили, що атака була скоєна через кілька днів після того, як очолювані курдами сили в Сирії воювали з бойовиками угруповання "Ісламська держава".

У заяві міністерства оборони Туреччини йдеться, що удари вразили цілі, включаючи притулки, печери, склади боєприпасів та тренувальні табори, на горі Сінджар та в районі Караджак на півночі Іраку, а також у районі Дерік на півночі Сирії.

Удари були спрямовані на "усунення терористичних загроз проти нашого народу та сил безпеки з півночі Іраку та Сирії та забезпечення безпеки наших кордонів", йдеться у заяві міністерства.

Операції, що отримали назву "Зимовий орел", були спрямовані проти турецької повстанської Робочої партії Курдистану, або РПК, на півночі Іраку, у якої, за словами Анкари, є там укриття, і сирійських курдських сил, що підтримуються США, відомих як Загони народної самооборони, або YPG у Сирії.

YPG є близьким союзником США у боротьбі з угрупованням "Ісламська держава", але Анкара називає її терористичним угрупуванням через зв'язки з РПК.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що в ході операції було "нейтралізовано" кілька повстанців, у тому числі низку членів РПК, яких розшукує Туреччина. За повідомленням державного агентства Anadolu, у наступі брало участь близько 60 літаків, у тому числі бойові літаки, а також озброєні та неозброєні безпілотники.

Додамо

Туреччина вже завдавала аналогічних транскордонних авіаударів у минулому.

РПК очолила повстанський рух на південному сході Туреччини з 1984 року, внаслідок якого загинули десятки тисяч людей. Група вважається терористичною організацією в Туреччині та її союзниках, включаючи Сполучені Штати та Європейський Союз.