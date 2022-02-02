Туреччина атакувала позиції курдів в Іраку та Сирії: 4 особи загинуло

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 35507 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 106589 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 174227 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 170135 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 194862 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 188702 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 146927 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151590 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172347 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182577 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 140133 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 118474 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 155787 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 92808 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 50470 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 440851 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 294379 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 358795 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 472085 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 718096 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 92808 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 155787 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 119758 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 155361 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 178966 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Туреччина атакувала позиції курдів в Іраку та Сирії: 4 особи загинуло

Туреччина атакувала позиції курдів в Іраку та Сирії: 4 особи загинуло

Київ • УНН

 • 14739 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Турецькі військові літаки в середу завдали ударів по позиціях курдських повстанців в Іраку та Сирії під час нового повітряного наступу, який, за словами Анкари, був спрямований на захист кордонів Туреччини від "терористичних загроз", пише УНН.

Деталі

В результаті авіаударів загинули щонайменше чотири людини, повідомила група зі спостереження за війною, що базується у Великій Британії SOHR. Дії Туреччини викликали засудження з боку підтримуваних США сирійських курдських бойовиків, які заявили, що атака була скоєна через кілька днів після того, як очолювані курдами сили в Сирії воювали з бойовиками угруповання "Ісламська держава".

У заяві міністерства оборони Туреччини йдеться, що удари вразили цілі, включаючи притулки, печери, склади боєприпасів та тренувальні табори, на горі Сінджар та в районі Караджак на півночі Іраку, а також у районі Дерік на півночі Сирії.

Удари були спрямовані на "усунення терористичних загроз проти нашого народу та сил безпеки з півночі Іраку та Сирії та забезпечення безпеки наших кордонів", йдеться у заяві міністерства.

Операції, що отримали назву "Зимовий орел", були спрямовані проти турецької повстанської Робочої партії Курдистану, або РПК, на півночі Іраку, у якої, за словами Анкари, є там укриття, і сирійських курдських сил, що підтримуються США, відомих як Загони народної самооборони, або YPG у Сирії.

YPG є близьким союзником США у боротьбі з угрупованням "Ісламська держава", але Анкара називає її терористичним угрупуванням через зв'язки з РПК.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що в ході операції було "нейтралізовано" кілька повстанців, у тому числі низку членів РПК, яких розшукує Туреччина. За повідомленням державного агентства Anadolu, у наступі брало участь близько 60 літаків, у тому числі бойові літаки, а також озброєні та неозброєні безпілотники.

Додамо

Туреччина вже завдавала аналогічних транскордонних авіаударів у минулому.

РПК очолила повстанський рух на південному сході Туреччини з 1984 року, внаслідок якого загинули десятки тисяч людей. Група вважається терористичною організацією в Туреччині та її союзниках, включаючи Сполучені Штати та Європейський Союз.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99