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Турчинов прокомментировал видео Данилюка об исчезновении серверов с секретной информацией

Турчинов прокомментировал видео Данилюка об исчезновении серверов с секретной информацией

Киев  •  УНН

 • 34689 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Приведенный новым секретарем СНБО Александром Данилюком видеоматериал об исчезновении серверов с секретной информацией никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, передает УНН.

По словам Турчинова, Данилюк на своей странице в Facebook показал отсутствие компьютерной техники в помещениях, подробно не объяснив зрителям, где происходит эта съемка.

"А в связи с его назначением Секретарем СНБО Украины у наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО. Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая)", - пояснил экс-секретарь СНБО.

Турчинов отметил, что "главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме".

"Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в Аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться", - добавил он.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что с ситуационной комнаты Администрации Президента исчезли серверы с секретной информацией.

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