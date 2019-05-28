Турчинов прокоментував відео Данилюка про зникнення серверів із секретною інформацією

КИЇВ. 28 травня. УНН. Наведений новим секретарем РНБО Олександром Данилюком відеоматеріал про зникнення серверів із секретною інформацією жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екс-секретар РНБО Олександр Турчинов, передає УНН.