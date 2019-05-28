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Турчинов прокоментував відео Данилюка про зникнення серверів із секретною інформацією

Турчинов прокоментував відео Данилюка про зникнення серверів із секретною інформацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Наведений новим секретарем РНБО Олександром Данилюком відеоматеріал про зникнення серверів із секретною інформацією жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екс-секретар РНБО Олександр Турчинов, передає УНН.

За словами Турчинова, Данилюк на своїй сторінці у Facebook показав відсутність комп’ютерної техніки в приміщеннях, детально не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка.

"А у зв’язку із його призначенням Секретарем РНБО України у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються Апарату РНБО. Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова)", - пояснив екс-секретар РНБО.

Турчинов наголосив, що "головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі".

"Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися", - додав він.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента зникли сервери з секретною інформацією.

Українські Національні Новини

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