Турчинов назвал стратегии влияния РФ на выборы в Украине

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Председателем Международной миссии по наблюдению за выборами 2019 году в Украине Евгением Чолием, в ходе которой назвал стратегии влияния России на выборы в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СНБОУ, передаёт УНН.