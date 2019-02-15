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Турчинов назвал стратегии влияния РФ на выборы в Украине

Турчинов назвал стратегии влияния РФ на выборы в Украине

Киев  •  УНН

 • 8711 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Председателем Международной миссии по наблюдению за выборами 2019 году в Украине Евгением Чолием, в ходе которой назвал стратегии влияния России на выборы в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СНБОУ, передаёт УНН.

По словам Турчинова, РФ пытается влиять на выборы в Украине, используя широкий спектр гибридных технологий (кибернетические, информационно-пропагандистские и т.д.).

"Наблюдается активизация агентурных сетей, пророссийских политических проектов и СМИ, растёт и террористическая угроза. В случае неспособности проведения удобного для РФ кандидата и усиления влияния пророссийских сил, Кремль будет пытаться всеми путями скомпрометировать или сорвать избирательный процесс, который может значительно дестабилизировать ситуацию в нашем государстве", - отметил Секретарь СНБО.

Турчинов отметил, что силовые структуры в Украине будут действовать исключительно в рамках законодательства и Конституции, не влияя на ход избирательного процесса, но всячески противодействуя любым попыткам сорвать, скомпрометировать, фальсифицировать или влиять на волеизъявление граждан.

В свою очередь, Евгений Чолий подчеркнул, что все члены Всеукраинского конгресса украинцев, представителем которого он также является, понимают, что Украина противостоит грубой российской агрессии.

"Мы все понимаем причины, почему Украина не будет допускать на свою территорию наблюдателей из РФ", - сказал он.

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В целом, по словам Чолия, в день выборов в Украине будут работать около тысячи международных наблюдателей, из них более двухсот - из украинской диаспоры, которые свободно владеют украинским языком. Это позволит им объективно оценивать и оперативно реагировать на любые ситуации.

"В качестве наблюдателей за выборами, мы будем постоянно мониторить и всячески противодействовать попыткам РФ дискредитировать выборы в Украине", - подчеркнул Чолий.

Как сообщал УНН, Турчинов назвал главные угрозы со стороны РФ для Украины.

Украинские Национальные Новости

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