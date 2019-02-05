Турчинов назвав головні загрози з боку РФ для України

ukru
23 березня, 12:58 • 158953 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 403989 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 399525 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 386466 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 393493 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 293582 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 243994 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 473439 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 174404 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 406345 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4.3 м/с
55 %
756 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

23 березня, 13:21 • 336976 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

23 березня, 13:47 • 321089 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

23 березня, 14:20 • 275577 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

15:51 • 213433 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 262689 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 392299 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 473439 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 406345 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 362174 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 311965 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 156228 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 153451 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 154626 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 149170 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 153050 перегляди
Актуальне
Турчинов назвав головні загрози з боку РФ для України

Турчинов назвав головні загрози з боку РФ для України

Київ • УНН

 • 8502 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав шість головних загроз з боку РФ для України, передає УНН з посиланням на прес-службу політика.

За ступенем небезпеки, за словами О. Турчинова, на першому місці - військова агресія.

"Це не лише виснаження нашої країни внаслідок постійних військових провокацій на сході, продовження військової окупації частини Донбасу та Криму. Це і масштабне розгортання військової інфраструктури вздовж нашого кордону з Росією, орієнтація на ведення бойових дій на стратегічному українському напрямку для кількох російських армій південного та західного військового округу, - наголосив він. - Це свідчить про те, що у випадку провалу спроб Росії відновити контроль над Україною політичним шляхом, вона може перейти до масштабної військової агресії".

Другою загрозою, за словами Секретаря РНБО України, є інформаційна агресія та спроба впливати на політичну архітектуру, на результати політичного вибору українців як через інформаційні інструменти (ЗМІ, соцмережі тощо), так і шляхом підтримки прямих та прихованих креатур РФ в українській політиці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Президента прокоментували заяву Турчинова про прохід Керченською протокою

Третє місце, сказав О. Турчинов, посідає кібернетична агресія, "яка за наслідками втрат для країни співставна з військовою". "Зараз на кібернетичному фронті триває серйозне протистояння, але ми зробили багато для значного посилення кіберзахисту нашої країни", - зазначив він.

Четвертою загрозою, зазначив Секретар РНБО України, є економічна війна. "Тут головна проблема - продовження блокування транзиту українських товарів до країн Азії через РФ, блокування нормального функціонування портів на Азовському морі, втрата значних ринків для українських товарів, використання широкого арсеналу провокацій на зовнішніх ринках продукції військового призначення тощо", - сказав О. Турчинов.

"П’ята загроза - енергетична. Спроба блокувати роботу української газотранспортної системи шляхом будівництва обхідних газопроводів, зокрема, і на території наших стратегічних партнерів", - підкреслив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко ввів у дію таємне рішення РНБО про оборонне замовлення

"Шосте - терористична загроза, - активне використання диверсійно-розвідувальних груп, російської агентури та найманців для терористичних актів, спроби посіяти зневіру, страх, дестабілізувати ситуацію всередині України, чому активно протидіють наші спецслужби", - сказав Секретар РНБО України, зауваживши, що це далеко не весь перелік загроз, що їх реалізує Росія в рамках ведення гібридної війни проти нашої держави.

Раніше, Турчинов запевнив, що війна не завадить українській армії перейти на стандарти НАТО

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,116.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,992.19