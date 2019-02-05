Турчинов назвав головні загрози з боку РФ для України

За ступенем небезпеки, за словами О. Турчинова, на першому місці - військова агресія.



"Це не лише виснаження нашої країни внаслідок постійних військових провокацій на сході, продовження військової окупації частини Донбасу та Криму. Це і масштабне розгортання військової інфраструктури вздовж нашого кордону з Росією, орієнтація на ведення бойових дій на стратегічному українському напрямку для кількох російських армій південного та західного військового округу, - наголосив він. - Це свідчить про те, що у випадку провалу спроб Росії відновити контроль над Україною політичним шляхом, вона може перейти до масштабної військової агресії".

Другою загрозою, за словами Секретаря РНБО України, є інформаційна агресія та спроба впливати на політичну архітектуру, на результати політичного вибору українців як через інформаційні інструменти (ЗМІ, соцмережі тощо), так і шляхом підтримки прямих та прихованих креатур РФ в українській політиці.



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Третє місце, сказав О. Турчинов, посідає кібернетична агресія, "яка за наслідками втрат для країни співставна з військовою". "Зараз на кібернетичному фронті триває серйозне протистояння, але ми зробили багато для значного посилення кіберзахисту нашої країни", - зазначив він.

Четвертою загрозою, зазначив Секретар РНБО України, є економічна війна. "Тут головна проблема - продовження блокування транзиту українських товарів до країн Азії через РФ, блокування нормального функціонування портів на Азовському морі, втрата значних ринків для українських товарів, використання широкого арсеналу провокацій на зовнішніх ринках продукції військового призначення тощо", - сказав О. Турчинов.

"П’ята загроза - енергетична. Спроба блокувати роботу української газотранспортної системи шляхом будівництва обхідних газопроводів, зокрема, і на території наших стратегічних партнерів", - підкреслив він.



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"Шосте - терористична загроза, - активне використання диверсійно-розвідувальних груп, російської агентури та найманців для терористичних актів, спроби посіяти зневіру, страх, дестабілізувати ситуацію всередині України, чому активно протидіють наші спецслужби", - сказав Секретар РНБО України, зауваживши, що це далеко не весь перелік загроз, що їх реалізує Росія в рамках ведення гібридної війни проти нашої держави.

Раніше, Турчинов запевнив, що війна не завадить українській армії перейти на стандарти НАТО.