Турчинов назвал главные угрозы со стороны РФ для Украины

По степени опасности, по словам Турчинова, на первом месте - военная агрессия.



"Это не только истощение нашей страны вследствие постоянных военных провокаций на востоке, продолжение военной оккупации части Донбасса и Крыма. Это и масштабное развертывание военной инфраструктуры вдоль нашей границы с Россией, ориентация на ведение боевых действий на стратегическом украинском направлении для нескольких российских армий южного и западного военного округа, - подчеркнул он. - Это свидетельствует о том, что в случае провала попыток России восстановить контроль над Украиной политическим путем, она может перейти к масштабной военно агрессии".

Второй угрозой, по словам Секретаря СНБО Украины, является информационная агрессия и попытка влиять на политическую архитектуру, на результаты политического выбора украинский как через информационные инструменты (СМИ, соцсети и т.п.), так и путем поддержки прямых и скрытых креатур РФ в украинской политике.



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Третье место, сказал Турчинов, занимает кибернетическая агрессия, "которая по результатам потерь для страны сопоставима с военной". "Сейчас на кибернетическом фронте продолжается серьезное противостояние, но мы сделали много для значительного усиления киберзащиты нашей страны", - отметил он.

Четвертой угрозой, отметил Секретарь СНБО Украины, является экономическая война. "Здесь главная проблема - продолжения блокирования транзита украинских товаров в страны Азии через РФ, блокирование нормального функционирования портов на Азовском море, потеря значительных рынков для украинских товаров, использование широкого арсенала провокаций на внешних рынках продукции военного назначения и т.д.", - сказал Турчинов.

"Пятая угроза - энергетическая. Попытка блокировать работу украинской газотранспортной системы путем строительства обходных газопроводов, в том числе, и на территории наших стратегических партнеров", - подчеркнул он.



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"Шестое - террористическая угроза, - активное использование диверсионно-разведывательных групп, российской агентуры и наемников для террористических актов, попытки посеять уныние, страх, дестабилизировать ситуацию внутри Украины, чему активно противодействуют наши спецслужбы", - сказал секретарь СНБО Украины, отметив, что это далеко не весь перечень угроз, которые реализует Россия в рамках ведения гибридной войны против нашего государства.

Ранее, Турчинов заверил, что война не помешает украинской армии перейти на стандарты НАТО .