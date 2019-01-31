Турчинов запевнив, що війна не завадить українській армії перейти на стандарти НАТО

Як повідомили у прес-службі, на зустрічі були присутні радники: з США — генерал-лейтенант Кіт Дейтон, з Великої Британії — генерал Нік Паркер, з Німеччини — генерал-лейтенант Фолькер Халбауер, та з Канади — Виконавчий директор із зовнішніх зв’язків і партнерства в Канадській академії оборони Міністерства національної оборони Джилл Сінклер.

Cторони обговорили питання реформування сектору безпеки і оборони України та перспективи входження нашої країни до Північноатлантичного Альянсу.

За словами Турчинова, незважаючи на війну, Україна реформує сектор безпеки і оборони за стандартами НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Полторак назвав п'ять пріоритетів у роботі Міноборони у 2019 році

“Ми не чекаємо, поки закінчиться війна, щоб завершити реформування і перейти на стандарти НАТО”, — сказав Секретар РНБО України, додавши, що нещодавно ухвалено ініційований РНБО України Закон “Про національну безпеку України”, що заклав фундамент побудови сучасної європейської моделі сектору безпеки і оборони нашої держави.

“Для нашої держави стратегічна мета — стати повноправним членом НАТО, а в перспективі — ЄС. Ми розуміємо, скільки ще потрібно працювати для досягнення цієї мети, але готові до цього”, — підсумував О. Турчинов.

Своєю чергою, стратегічні радники відмітили, як багато Україна зробила для реформування сектору безпеки і оборони.

“Ми бачимо всі ті зусилля, які ви докладаєте до реформування, і підтримуємо комплексний міжвідомчий загальний підхід до цього важливого питання. Ми тут, щоб забезпечити Україні найкращі шанси для майбутнього вступу в НАТО”, — зазначив радник з США, генерал-лейтенант Кіт Дейтон.

Нагадаємо, уряд затвердив річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2019 рік.