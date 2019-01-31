Турчинов заверил, что война не помешает украинской армии перейти на стандарты НАТО

КИЕВ. 31 января. УНН. Мы не ждем, пока закончится война, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с группой иностранных стратегических советников высокого уровня по вопросам оборонной реформы при Комитете реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.