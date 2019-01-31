Турчинов заверил, что война не помешает украинской армии перейти на стандарты НАТО

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КИЕВ. 31 января. УНН. Мы не ждем, пока закончится война, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с группой иностранных стратегических советников высокого уровня по вопросам оборонной реформы при Комитете реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Как сообщили в пресс-службе, на встрече присутствовали советники: из США - генерал-лейтенант Кит Дейтон, из Великобритании - генерал Ник Паркер, из Германии - генерал-лейтенант Фолькер Халбауер, и из Канады - Исполнительный директор по внешним связям и партнерства в Канадской академии обороны Министерства национальной обороны Джилл Синклер.

Cтороны обсудили вопросы реформирования сектора безопасности и обороны Украины и перспективы вхождения нашей страны в Североатлантический альянс.

По словам Турчинова, несмотря на войну, Украина реформирует сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО.

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"Мы не ждем, пока закончится война, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что недавно принято инициированный СНБО Украины Закон "О национальной безопасности Украины", который заложил фундамент построения современной европейской модели сектора безопасности и обороны нашего государства.

"Для нашего государства стратегическая цель - стать полноправным членом НАТО, а в перспективе - ЕС. Мы понимаем, сколько еще нужно работать для достижения этой цели, но готовы к этому", - подытожил Турчинов.

В свою очередь, стратегические советники отметили, как много Украина сделала для реформирования сектора безопасности и обороны.

"Мы видим все те усилия, которые вы прилагаете к реформированию, и поддерживаем комплексный межведомственный общий подход к этому важному вопросу. Мы здесь, чтобы обеспечить Украине лучшие шансы для будущего вступления в НАТО", - отметил советник по США, генерал-лейтенант Кит Дейтон.

Напомним, правительство утвердило годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2019 год.

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