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Полторак назвав п'ять пріоритетів у роботі Міноборони у 2019 році

Полторак назвав п'ять пріоритетів у роботі Міноборони у 2019 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак назвав 5 пріоритетів у роботі відомства у 2019 році. Про це він повідомив під час брифінгу щодо реформи Міноборони України, передає УНН.

“Я хотів би визначити і пріоритети на 2019 рік, їх п’ять (...) П’ять системо-утворюючих елементів оборонної реформи, на яких має будуватися і зосереджуватися зусилля всіх у Збройних силах, Міністерстві оборони, всіх підпорядкованих Міністерству”, — зазначив Полторак.

Серед пріоритетів у 2019 році міністр оборони назвав:

1. Ефективний оборонний менеджмент, що передбачає цілісну діяльність демократичного цивільного контролю та нової військової системи управління згідно з принципами НАТО.

2. Оборонне планування на засадах спроможності, яка поєднана з бюджетними процесами в нашій країні на середньострокову перспективу.

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3. Оборонні закупки: за кордоном — за новими уповноваженнями міністерства, коли міністерство України отримує функцію закупки без посередників, напряму з партнерами; в Україні — на абсолютно нових засадах з урахуванням норм відповідних європейських стандартів і протоколів.

4. Оптимізована система Збройних сил з носіями конкретних оперативних спроможностей — ефективне використання людського потенціалу та матеріальних ресурсів шляхом удосконалення організаційної структури ЗСУ, раціонального співвідношення чисельності органів військового управління, бойових частин, частин забезпечення, установ та організацій.

5. Інтегрована система цивільно-військових спроможностей України для захисту національних інтересів, яка передбачає комплексне використання політичних, дипломатичних та військових засобів — застосування м’якої та жорсткої сили.

Нагадаємо, за рік до ЗСУ приєдналося понад 30 тисяч контрактників

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