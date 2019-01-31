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Полторак назвал пять приоритетов в работе Минобороны в 2019 году

Полторак назвал пять приоритетов в работе Минобороны в 2019 году

Киев  •  УНН

 • 10634 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак назвал 5 приоритетов в работе ведомства в 2019 году. Об этом он сообщил во время брифинга по реформе Минобороны Украины, передает УНН.

"Я хотел бы определить и приоритеты на 2019, их пять (...) Пять системно-образующих элементов оборонной реформы, на которых должны строиться и сосредотачиваться усилия всех в Вооруженных силах, Министерстве обороны, всех подчиненных Министерству", - отметил Полторак.

Среди приоритетов в 2019 году министр обороны назвал:

1. Эффективный оборонный менеджмент, что предполагает целостную деятельность демократического гражданского контроля и новую военную систему управления в соответствии с принципами НАТО.

2. Оборонное планирование на основе способности, которая сопряжена с бюджетными процессами в нашей стране на среднесрочную перспективу.

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3. Оборонительные закупки: за рубежом - с новыми правомочиями министерства, когда министерство Украины получает функцию закупки без посредников, напрямую с партнерами; в Украине - на совершенно новых началах с учетом норм соответствующих европейских стандартов и протоколов.

4. Оптимизированная система Вооруженных сил с носителями конкретных оперативных возможностей - эффективное использование человеческого потенциала и материальных ресурсов путем совершенствования организационной структуры ВСУ, рационального соотношения численности органов военного управления, военных частей, частей обеспечения, учреждений и организаций.

5. Интегрированная система гражданско-военных возможностей Украины для защиты национальных интересов, которая предусматривает комплексное использование политических, дипломатических и военных средств - применение мягкой и жесткой силы.

Напомним, за год к ВСУ присоединилось более 30 тыс. контрактников.

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