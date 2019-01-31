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Міноборони удосконалює систему управління оборонними ресурсами – Полторак

Міноборони удосконалює систему управління оборонними ресурсами – Полторак

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністерство оборони України удосконалює систему управління оборонними ресурсами. Про це під час брифінгу щодо реформи Міноборони України повідомив міністр оборони Степан Полторак, повідомляє УНН.

"У системі управління оборонними ресурсами впроваджується програмно-проектний менеджмент, нами визначено 15 пріоритетних проектів оборонної реформи, затверджені відповідні статути, календарні плани та проектна документація. Це є сучасний стиль управління ресурсами на засадах передових бізнес-практик", - зазначив Полторак.

Він додав, що у Міноборони здійснюється управління ризиками для нейтралізації загроз від невірних управлінських рішень та неприпустимих втрат використання бюджетних коштів, що є одним із пріоритетів Міноборони.

Як повідомляв УНН, воєнний стан підвищив оборонну готовність України

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