Міноборони удосконалює систему управління оборонними ресурсами – Полторак

"У системі управління оборонними ресурсами впроваджується програмно-проектний менеджмент, нами визначено 15 пріоритетних проектів оборонної реформи, затверджені відповідні статути, календарні плани та проектна документація. Це є сучасний стиль управління ресурсами на засадах передових бізнес-практик", - зазначив Полторак.

Він додав, що у Міноборони здійснюється управління ризиками для нейтралізації загроз від невірних управлінських рішень та неприпустимих втрат використання бюджетних коштів, що є одним із пріоритетів Міноборони.

Як повідомляв УНН, воєнний стан підвищив оборонну готовність України.