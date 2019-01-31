Минобороны совершенствует систему управления оборонными ресурсами - Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Министерство обороны Украины совершенствует систему управления оборонными ресурсами. Об этом во время брифинга по реформе Минобороны Украины сообщил министр обороны Степан Полторак, сообщает УНН.
"В системе управления оборонными ресурсами внедряется программно-проектный менеджмент, нами определены 15 приоритетных проектов оборонной реформы, утверждены соответствующие уставы, календарные планы и проектная документация. Это современный стиль управления ресурсами на основе передовых бизнес-практик", - отметил Полторак.
Он добавил, что в Минобороны осуществляется управление рисками для нейтрализации угроз от неверных управленческих решений и недопустимых потерь использования бюджетных средств, что является одним из приоритетов Минобороны.
Как сообщал УНН, военное положение повысило оборонительную готовность Украины.