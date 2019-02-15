Турчинов назвав стратегії впливу РФ на вибори в Україні

За словами Турчинова, РФ намагається впливати на вибори в Україні, використовуючи широкий спектр гібридних технологій (кібернетичні, інформаційно-пропагандистські тощо).

"Спостерігається активізація агентурних мереж, проросійських політичних проектів та ЗМІ, зростає і терористична загроза. У випадку нездатності проведення зручного для РФ кандидата та посилення впливу проросійських сил, Кремль намагатиметься всіма шляхами скомпрометувати або зірвати виборчий процес, що може значно дестабілізувати ситуацію в нашій державі", - наголосив Секретар РНБО.

Турчинов зазначив, що силові структури в Україні будуть діяти виключно у межах законодавства і Конституції, не впливаючи на хід виборчого процесу, але всіляко протидіючи будь-яким намаганням зірвати, скомпрометувати, фальсифікувати чи впливати на волевиявлення громадян.

В свою чергу, Євген Чолій підкреслив, що всі члени Всеукраїнського конгресу українців, представником якого він також є, розуміють, що Україна протистоїть брутальній російській агресії.

"Ми всі розуміємо підстави, чому Україна не допускатиме на свою територію спостерігачів з РФ", - сказав він.

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Загалом, за словами Чолія, у день виборів в Україні будуть працювати близько тисячі міжнародних спостерігачів, з них більш як двісті - з української діаспори, які вільно володіють українською мовою. Це дозволить їм об'єктивно оцінювати та оперативно реагувати на будь-які ситуації.

"Як спостерігачі за виборами, ми будемо постійно моніторити і всіляко протидіяти спробам РФ дискредитувати вибори в Україні", - підкреслив Чолій.

Як повідомляв УНН, Турчинов назвав головні загрози з боку РФ для України.