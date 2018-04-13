Турчинов назвал количество войск, которые РФ может выдвинуть против Украины

“На востоке (Украины — ред.) российский агрессор представлен двумя корпусами, численность которых превышает 35 тыс. человек, несколько батальонов тактических групп. Что принципиально изменилось в стратегии российского Генштаба — эти два корпуса выполняют только функцию прикрытия и выигрыша времени для развертывания основных военных сил России, которые сегодня концентрируются на украинской границе”, — сообщил Турчинов.

Он добавил, что на донецком оперативном направлении Украине противостоит 8-я армия, и “150-я дивизия этой армии уже вплотную развернулась для ведения боевых действий в любую минуту”.

“На Черноморско-Азовском оперативном направлении 49-я армия, во втором эшелоне находится 58-я армия Северного военного округа РФ. На севере над нами нависает 20-я армия Западного военного округа РФ, в резерве у нее находится 1 танковая армия. Это войска, которые готовы к масштабному применению, к ведению масштабной континентальной войны”, - сказал секретарь СНБО.

По его словам, всего против Украины на сегодня могут быть задействованы около 260 тыс. российских военных.

“Вместе против нашего государства могут быть сегодня задействованы порядка 260 тысяч российских военнослужащих, 3,5 тыс. танков, 11 тыс. бронированных машин, около 4 тыс. артиллерийских систем, свыше 1 тыс. реактивных систем залпового огня и тому подобное. Все эти войска будут поддерживать 4-я и 6-я армия ВВС РФ”, - резюмировал Турчинов.

Напомним, Турчинов заявил, что Россия сосредоточила в оккупированном Крыму более 30 тыс. своих военных.