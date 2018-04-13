Турчинов назвав кількість військ, які РФ може висунути проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На сьогоднішній день Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною значні військові сили. Про це під час 11-го Київського безпекового форуму заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.
“На сході (України — ред.) російський агресор представлений двома корпусами, чисельність яких перевищує 35 тис. осіб, декілька батальйонів тактичних груп. Що принципово змінилось в стратегії російського Генштабу — ці два корпуси виконують тільки функцію прикриття і виграшу часу для розгортання основних військових сил Росії, які сьогодні концентруються на українському кордоні”, — повідомив О.Турчинов.
Він додав, що на донецькому оперативному напрямку Україні протистоїть 8-ма армія, і “150-а дивізія цієї армії вже впритул розгорнулась для ведення бойових дій в будь-яку хвилину”.
“На Чорноморсько-азовському оперативному напрямку 49-а армія, в другому ешелоні знаходиться 58-а армія Північного військового округу РФ. На півночі над нами нависає 20-а армія Західного військового округу РФ, в резерві у неї знаходиться 1 танкова армія. Це війська, які готові до масштабного застосування, до ведення масштабної континентальної війни”, — сказав секретар РНБО.
За його словами, усього проти України наразі можуть бути задіяні близько 260 тис. російських військових.
“Разом проти нашої держави можуть бути сьогодні задіяні порядку 260 тисяч російських військовослужбовців, 3,5 тис. танків, 11 тис. броньованих машин, близько 4 тис. артилерійських систем, понад 1 тис. реактивних систем залпового вогню тощо. Всі ці війська будуть підтримувати 4-та і 6-та армія ВПС РФ”, — резюмував. О.Турчинов.
Нагадаємо, О.Турчинов заявив, що Росія зосередила в окупованому Криму понад 30 тис. своїх військових.