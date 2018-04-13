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Росія зосередила в окупованому Криму понад 30 тис. військових - Турчинов

Росія зосередила в окупованому Криму понад 30 тис. військових - Турчинов

Київ • УНН

 • 8504 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Росія сконцентрувала в Криму дуже потужний військовий потенціал - з понад 30 тис. військових і зенітно-ракетними комплексами С-400. І нарощує вона сили на окупованому півострові не лише для того, щоб захищати свою присутність. Про це під час Київського безпекового форуму заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.

"Продовжується окупація АРК, там сконцентрований дуже потужний військовий потенціал – 22-ий армійський корпус разом з іншими підрозділами Чорноморського флоту та дивізії повітряних сил Росії складають чисельність військових понад 30 тис. осіб. На півострові розташовані потужні ракетні системи і останні перекидання туди зенітно-ракетного комплексу С-400, який може вражати літаки в будь-якій точці нашої країни. Це свідчить про те, що російський агресор готує потужний військовий потенціал в Криму не тільки для того, щоб захищати свою присутність", - підкреслив Турчинов.

Нагадаємо, Турчинов заявив, що РФ використовує весь наявний у неї потенціал гібридної війни і не гребує проведенням диверсій і терористичних актів в центральній частині України.

Українські Національні Новини

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