Турчинов назвав інструменти гібридної війни РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Російська Федерація використовує весь наявний у неї потенціал гібридної війни і не гребує проведенням диверсій і терористичних актів в центральній частині України. Про це під час Київського безпекового форуму заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.
"Четвертий рік поспіль продовжується російська агресія проти нашої країни, і протягом цього часу Росія використовує весь наявний у неї потенціал гібридної війни: військовий, інформаційний, кібернетичний, економічний і багато іншого. Вона навіть не гребує проведенням диверсій і терористичних актів в центральній частині нашої держави", - повідомив Турчинов.
Нагадаємо, Президент Порошенко заявив, що "холодна війна" в гібридній формі кремлівського приготування вже триває.