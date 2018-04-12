"Холодна війна" в гібридній формі кремлівського приготування вже триває - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. "Холодна війна" в її гібридній реакції кремлівського приготування вже триває і досить давно.
Про це під час Київського безпекового форуму заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні доводиться читати пророцтва експертів про те, нібито ми стоїмо на порозі нової "холодної війни". Хотів би, мої дорогі, вас розчарувати: вона вже триває, і триває досить давно. "Холодна війна" в її гібридній реакції кремлівського приготування. Ця війна вже перетнула наш з вами поріг, ця війна увійшла до наших домівок, в наші життя, в наші мережі, електронні скриньки. Нам треба об’єднатися для того, щоб ефективно протидіяти і захистити державу в цій війні. І доповідь Цукерберга (засновника Facebook – ред.) американському конгресу є яскравим тому підтвердженням", - підкреслив П.Порошенко.
Нагадаємо, П.Порошенко, говорячи про ситуацію у Сирії, заявив, що РФ продовжує глумитись над міжнародним правом.