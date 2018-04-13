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Россия сосредоточила в оккупированном Крыму более 30 тыс. военных - Турчинов

Россия сосредоточила в оккупированном Крыму более 30 тыс. военных - Турчинов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Россия сконцентрировала в Крыму очень мощный военный потенциал - со свыше 30 тыс. военных и зенитно-ракетными комплексами С-400. И наращивает она силы на оккупированном полуострове не только для того, чтобы защищать свое присутствие. Об этом во время Киевского форума по безопасности заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.

"Продолжается оккупация АРК, там сконцентрирован очень мощный военный потенциал - 22-й армейский корпус вместе с другими подразделениями Черноморского флота и дивизии ВВС России составляют численность военных более 30 тыс. человек. На острове расположены мощные ракетные системы и последние перекидывания туда зенитно-ракетного комплекса С-400, который может поражать самолеты в любой точке нашей страны. Это свидетельствует о том, что российский агрессор готовит мощный военный потенциал в Крыму не только для того, чтобы защищать свое присутствие", - подчеркнул Турчинов.

Напомним, Турчинов заявил, что РФ использует весь имеющийся у нее потенциал гибридной войны и не гнушается проведения диверсий и террористических актов в центральной части Украины.

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