Россия сосредоточила в оккупированном Крыму более 30 тыс. военных - Турчинов

"Продолжается оккупация АРК, там сконцентрирован очень мощный военный потенциал - 22-й армейский корпус вместе с другими подразделениями Черноморского флота и дивизии ВВС России составляют численность военных более 30 тыс. человек. На острове расположены мощные ракетные системы и последние перекидывания туда зенитно-ракетного комплекса С-400, который может поражать самолеты в любой точке нашей страны. Это свидетельствует о том, что российский агрессор готовит мощный военный потенциал в Крыму не только для того, чтобы защищать свое присутствие", - подчеркнул Турчинов.

Напомним, Турчинов заявил, что РФ использует весь имеющийся у нее потенциал гибридной войны и не гнушается проведения диверсий и террористических актов в центральной части Украины.