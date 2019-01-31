Туман окутает Украины в первый день февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Туман накроет большую часть территории Украины в пятницу, 1 февраля, из-за чего будет слабая видимость, в том числе на дорогах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медик рассказал, как пережить смену погоды
"По данным Укргидрометцентра, 1 февраля на большей части территории Украины туманы, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
По Киеву и Киевской области 1 февраля туманы, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Напомним, синоптики дали прогноз на февраль.