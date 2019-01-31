Туман оповиє Україну у перший день лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Туман накриє більшу частину території України у п'ятницю, 1 лютого, через що буде слабка видимість, у тому числі на дорогах. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
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"За даними Укргідрометцентру, 1 лютого на більшій частині території України тумани, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
По Києву та Київській області 1 лютого тумани, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на лютий.