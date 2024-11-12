Туман и до 11° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине преимущественно без осадков, лишь в Карпатах мокрый снег с дождем. На западе местами туман, температура ночью от +3° до -2°, днем от +2° до +11°.
В Украине сегодня ожидается погода преимущественно без осадков, лишь в Карпатах мокрый снег с дождем, на западе местами туман. Температура ночью до -2°, днем до +11°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 12 ноября без осадков, лишь в Карпатах днем небольшой мокрый снег с дождем. В большинстве западных областей ночью и утром местами туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла; на юге страны ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.
Прогноз погоды по Киевской области
Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла. По Киеву температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.