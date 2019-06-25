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ЦИК зарегистрировала уже более 2 тыс. кандидатов в нардепы, включенных в партийные списки

Киев • УНН

 • 9859 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 24 июня зарегистрировала 2 335 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 18 политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

ЦИК зарегистрировала уже более 2 тыс. кандидатов в нардепы, включенных в партийные списки

24 июня Комиссия зарегистрировала 592 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

А именно:

62 - политической партии "Сила права";
154 - политической партии "Социальная справедливость";
100 - политической партии "Европейская солидарность";
29 - политической партии "Партия Шария";
201 - политической партии "Слуга народа";
46 - политической партии "Сила людей".

"Таким образом, всего по состоянию на 24 июня ЦИК зарегистрировала 2 335 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 18 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ЦИК зарегистрировала 722 кандидатов в депутаты в одномандатных избирательных округах.

Напомним, ЦИК отказала в регистрации видеоблогеру Анатолию Шарию и бывшему председателю Верховной Рады Владимиру Литвину.

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