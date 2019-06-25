ЦИК зарегистрировала уже более 2 тыс. кандидатов в нардепы, включенных в партийные списки

24 июня Комиссия зарегистрировала 592 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

А именно:

62 - политической партии "Сила права";

154 - политической партии "Социальная справедливость";

100 - политической партии "Европейская солидарность";

29 - политической партии "Партия Шария";

201 - политической партии "Слуга народа";

46 - политической партии "Сила людей".

"Таким образом, всего по состоянию на 24 июня ЦИК зарегистрировала 2 335 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 18 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ЦИК зарегистрировала 722 кандидатов в депутаты в одномандатных избирательных округах.

Напомним, ЦИК отказала в регистрации видеоблогеру Анатолию Шарию и бывшему председателю Верховной Рады Владимиру Литвину.