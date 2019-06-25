ЦВК зареєструвала вже понад 2 тис. кандидатів у нардепи, включених до партійних списків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Центральна виборча комісія станом на 24 червня зареєструвала 2 335 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 18 політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових парламентських виборах. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
24 червня Комісія зареєструвала 592 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.
А саме:
62 – політичної партії "Сила права";
154 – політичної партії "Соціальна справедливість";
100 – політичної партії "Європейська солідарність";
29 – політичної партії "Партія Шарія";
201 – політичної партії "Слуга народу";
46 – політичної партії "Сила людей".
"Таким чином, всього станом на 24 червня ЦВК зареєструвала 2 335 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 18 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, ЦВК зареєструвала 722 кандидати у депутати в одномандатних виборчих округах.
Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації відеоблогеру Анатолію Шарію і колишньому голові Верховної Ради Володимиру Литвину.