ЦВК зареєструвала ще 722 кандидати у депутати в ОВО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Центральна виборча комісія на своєму засіданні 24 червня зареєструвала 170 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України, повідомляє УНН з посиланням на ЦВК.
Також Комісія зареєструвала 552 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями, в ОВО на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. А саме:
133 – висунутих політичною партією "Європейська Солідарність";
16 – висунутих політичною партією "Народний Рух України";
7 – висунутих політичною партією "Громадсько-політична платформа Надії Савченко";
65 – висунутих політичною партією "Радикальна партія Олега Ляшка";
1 – висунутого Українською партією;
146 – висунутих політичною партією Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина";
2 – висунутих Партією Пенсіонерів України;
3 – висунутих політичною партією "Україна Славетна";
5 – висунутих політичною партією Всеукраїнське об’єднання "Свобода";
1 – висунутого Політичною партією "Блок Дарта Вейдера";
1 – висунутого Республіканською Християнською партією;
1 – висунутого політичною партією "Студентська Партія України";
1 – висунутого політичною партією "Наша Земля";
1 – висунутого Політичною Партією "Піратська Партія України";
1 – висунутого політичною партією "Бджола";
12 – висунутих політичною партією "Сила І Честь";
5 – висунутих політичною партією "Соціальна Справедливість";
149 – висунутих політичною партією "Опозиційна Платформа – За Життя";
2 – висунутих політичною партією "Розвиток".
Таким чином, сьогодні Комісія зареєструвала 722 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 170, висунутих політичними партіями – 552.
Відтак, всього станом на 24 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 2 331 кандидата у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 1 507, висунутих політичними партіями – 824.
Нагадаємо, цього тижня, а саме 25 червня, закінчується реєстрація кандидатів у депутати на позачергових виборах до Верховної Ради.