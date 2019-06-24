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ЦВК цього тижня має зареєструвати кандидатів у нардепи

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Цього тижня, а саме 25 червня, закінчується реєстрація кандидатів у депутати на позачергових виборах до Верховної Ради. Про це повідомляє УНН, посилаючись на календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, оприлюднений на офіційному сайті ЦВК.

ЦВК цього тижня має зареєструвати кандидатів у нардепи

"Закінчується за двадцять п’ять днів до дня голосування – 25 червня включно", - сказано у календарному плані.

Згідно з цим же календарним планом, у четвер, 20 червня, був останній день, коли ЦВК приймала документи партій і кандидатів у депутати для реєстрації на позачергові вибори у Верховну Раду.

Так, ЦВК має ухвалити рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі або про відмову в їх реєстрації не пізніше, як на п’ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів.

Комісія має видати представнику партії у ЦВК із правом дорадчого голосу посвідчень кандидатів у депутати разом з копією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі (у разі реєстрації кандидатів) у триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі.

У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі мають оприлюднити в газетах "Голос України", "Урядовий кур’єр" та на офіційному веб-сайті ЦВК виборчий список кандидатів у депутати партії в загальнодержавному окрузі разом із рішенням про їх реєстрацію.

Крім того, ЦВК має ухвалити рішення про реєстрацію кандидата в депутати в одномандатному окрузі або про відмову в його реєстрації не пізніше, як на п’ятий день з дня прийняття документів для реєстрації кандидата в депутати.

У триденний строк із дня прийняття рішення про реєстрацію кандидата в депутати в одномандатному окрузі ЦВК має видати посвідчення кандидата в депутати разом з копією рішення про реєстрацію кандидата в депутати (у разі реєстрації особи кандидатом у депутати в одномандатному окрузі).

У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію кандидата в депутати в одномандатному окрузі мають оприлюднити в регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про реєстрацію кандидата в депутати в одномандатному окрузі разом із рішенням про його реєстрацію.

Нагадаємо, станом на 23 червня, в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 593 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 1 319, висунутих політичними партіями – 274.

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