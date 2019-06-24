ЦВК цього тижня має зареєструвати кандидатів у нардепи

КИЇВ. 24 червня. УНН. Цього тижня, а саме 25 червня, закінчується реєстрація кандидатів у депутати на позачергових виборах до Верховної Ради. Про це повідомляє УНН, посилаючись на календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, оприлюднений на офіційному сайті ЦВК.