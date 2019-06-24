ЦИК на этой неделе должна зарегистрировать кандидатов в нардепы

"Заканчивается за двадцать пять дней до дня голосования - 25 июня включительно", - говорится в календарном плане.

Согласно этому же календарному плану, в четверг, 20 июня, был последний день, когда ЦИК принимала документы партий и кандидатов в депутаты для регистрации на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Так, ЦИК должен принять решение о регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе или об отказе в их регистрации не позднее, чем на пятый день со дня принятия заявления о регистрации кандидатов в депутаты и приложенных к нему необходимых документов.

Комиссия выдать представителю партии в ЦИК с правом совещательного голоса удостоверений кандидатов в депутаты вместе с копией решения о регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе (в случае регистрации кандидатов) в трехдневный срок со дня принятия решения о регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе.

В трехдневный срок со дня принятия решения о регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе должны обнародовать в газетах "Голос Украины", "Правительственный курьер" и на официальном сайте ЦИК избирательный список кандидатов в депутаты партии в общегосударственном округе вместе с решением об их регистрации.

Кроме того, ЦИК должен принять решение о регистрации кандидата в депутаты в одномандатном округе или об отказе в его регистрации не позднее, чем на пятый день со дня принятия документов для регистрации кандидата в депутаты.

В трехдневный срок со дня принятия решения о регистрации кандидата в депутаты в одномандатном округе ЦИК должен выдать удостоверение кандидата в депутаты вместе с копией решения о регистрации кандидата в депутаты (в случае регистрации лица кандидатом в депутаты в одномандатном округе).

В трехдневный срок со дня принятия решения о регистрации кандидата в депутаты в одномандатном округе должны обнародовать в региональных или местных средствах массовой информации сообщение о регистрации кандидата в депутаты в одномандатном округе вместе с решением о его регистрации.

Напомним, по состоянию на 23 июня, в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1319, выдвинутых политическими партиями - 274.