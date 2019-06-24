ЦИК на этой неделе должна зарегистрировать кандидатов в нардепы

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 38058 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 87064 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 130969 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 122456 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 69151 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 74787 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188178 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150707 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158900 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138727 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.8м/с
52%
Популярные новости

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 9720 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

01:06 • 5258 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 11155 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 9970 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 13079 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 130969 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 122456 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 92518 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 104011 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 133919 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 10851 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 13263 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 15789 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 18641 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 20375 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

ЦИК на этой неделе должна зарегистрировать кандидатов в нардепы

Киев • УНН

 • 10501 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. На этой неделе, а именно 25 июня, заканчивается регистрация кандидатов в депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, обнародованный на официальном сайте ЦИК.

ЦИК на этой неделе должна зарегистрировать кандидатов в нардепы

"Заканчивается за двадцать пять дней до дня голосования - 25 июня включительно", - говорится в календарном плане.

Согласно этому же календарному плану, в четверг, 20 июня, был последний день, когда ЦИК принимала документы партий и кандидатов в депутаты для регистрации на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Так, ЦИК должен принять решение о регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе или об отказе в их регистрации не позднее, чем на пятый день со дня принятия заявления о регистрации кандидатов в депутаты и приложенных к нему необходимых документов.

Комиссия выдать представителю партии в ЦИК с правом совещательного голоса удостоверений кандидатов в депутаты вместе с копией решения о регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе (в случае регистрации кандидатов) в трехдневный срок со дня принятия решения о регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе.

В трехдневный срок со дня принятия решения о регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе должны обнародовать в газетах "Голос Украины", "Правительственный курьер" и на официальном сайте ЦИК избирательный список кандидатов в депутаты партии в общегосударственном округе вместе с решением об их регистрации.

Кроме того, ЦИК должен принять решение о регистрации кандидата в депутаты в одномандатном округе или об отказе в его регистрации не позднее, чем на пятый день со дня принятия документов для регистрации кандидата в депутаты.

В трехдневный срок со дня принятия решения о регистрации кандидата в депутаты в одномандатном округе ЦИК должен выдать удостоверение кандидата в депутаты вместе с копией решения о регистрации кандидата в депутаты (в случае регистрации лица кандидатом в депутаты в одномандатном округе).

В трехдневный срок со дня принятия решения о регистрации кандидата в депутаты в одномандатном округе должны обнародовать в региональных или местных средствах массовой информации сообщение о регистрации кандидата в депутаты в одномандатном округе вместе с решением о его регистрации.

Напомним, по состоянию на 23 июня, в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1319, выдвинутых политическими партиями - 274.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,582.50
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,300.55
Ethereum
$1,587.84