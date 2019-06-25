ЦИК зарегистрировала еще 722 кандидата в депутаты в ОВО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия на своем заседании 24 июня зарегистрировала 170 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины, сообщает УНН со ссылкой на ЦИК.
Также Комиссия зарегистрировала 552 кандидата в народные депутаты Украины, выдвинутых политическими партиями, в ОВО на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. А именно:
133 - выдвинутых политической партией "Европейская Солидарность";
16 - выдвинутых политической партией "Народный Рух Украины";
7 - выдвинутых политической партией "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко";
65 - выдвинутых политической партией "Радикальная партия Олега Ляшко";
1 - выдвинутого Украинской партией;
146 - выдвинутых политической партией Всеукраинское объединение "Батькивщина";
2 - выдвинутых Партией Пенсионеров Украины;
3 - выдвинутых политической партией "Украина Знаменитая";
5 - выдвинутых политической партией Всеукраинское объединение "Свобода";
1 - выдвинутого политической партией "Блок Дарта Вейдера";
1 - выдвинутого Республиканской Христианской партии;
1 - выдвинутого политической партией "Студенческая Партия Украины";
1 - выдвинутого политической партией "Наша Земля";
1 - выдвинутого Политической Партией "Пиратская Партия Украины";
1 - выдвинутого политической партией "Пчела";
12 - выдвинутых политической партией "Сила и Честь";
5 - выдвинутых политической партией "Социальная Справедливость";
149 - выдвинутых политической партией "Оппозиционная Платформа - За Жизнь";
2 - выдвинутых политической партией "Развитие".
Таким образом, сегодня Комиссия зарегистрировала 722 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 170, выдвинутых политическими партиями - 552.
Следовательно, всего по состоянию на 24 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 2331 кандидата в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1507, выдвинутых политическими партиями - 824.
Напомним, на этой неделе, а именно 25 июня, заканчивается регистрация кандидатов в депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.