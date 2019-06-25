ЦИК зарегистрировала 252 международных наблюдателей за выборами в Раду
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 24 июня зарегистрировала 252 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает УНН.
Так, 24 июня, рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 14 официальных наблюдателей от международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля.
А именно:
1 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;
13 - от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES).
"Таким образом, по состоянию на 24 июня Комиссией зарегистрировано 252 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - сообщили в ЦИК.
Напомним, БДИПЧ ОБСЕ во время внеочередных выборов народных депутатов Украины планирует привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей.