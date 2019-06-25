ЦВК зареєструвала 252 міжнародних спостерігачів за виборами до Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Центральна виборча комісія станом на 24 червня зареєструвала 252 офіційних спостерігачів від іноземної держави та міжнародних організацій на позачергових парламентських виборах. Про це повідомила прес-служба ЦВК, передає УНН.
Так, 24 червня, розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 14 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня.
А саме:
1 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі;
13 – від Міжнародного експертного центру виборчих систем (ICES).
"Таким чином, станом на 24 червня Комісією зареєстровано 252 офіційних спостерігачів від іноземної держави та міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України", - повідомили у ЦВК.
Нагадаємо, БДІПЛ ОБСЄ під час позачергових виборів народних депутатів України планує залучити 96 довгострокових і близько 750 короткострокових спостерігачів.