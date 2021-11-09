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ЦИК признала избранным нардепом Кострийчука, который зайдет в ВР вместо Верещук

Киев • УНН

 • 7342 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Украины Сергея Кострийчука, включенного в избирательный список "Слуги народа", который зайдет в ВР вместо Ирины Верещук, которая получила должность в Кабмине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

ЦИК признала избранным нардепом Кострийчука, который зайдет в ВР вместо Верещук

Детали

В Центральную избирательную комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины от 4 ноября 2021 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата Ирины Верещук.

Она была избрана на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии “Слуга народа”.

Комиссия рассмотрела указанное постановление и признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Сергея Кострийчука, включенного в избирательный список политической партии “Слуга народа” под № 140.

Напомним

4 ноября народного депутата от “Слуги народа” Ирину Верещук назначили вице-премьер-министром — министром реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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