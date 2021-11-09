ЦВК визнала обраним нардепом Кострійчука, який зайде у ВР замість Верещук

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До Центральної виборчої комісії надійшла Постанова Верховної Ради України від 4 листопада 2021 року про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ірини Верещук.

Вона була обрана на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії “Слуга народу”.

Комісія розглянула зазначену Постанову та визнала обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Сергія Кострійчука, включеного до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під № 140.

Нагадаємо

4 листопада народного депутата від “Слуги народу” Ірину Верещук призначили віце-прем’єр-міністром — міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій України.