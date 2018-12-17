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ЦИК Армении подвела окончательные итоги парламентских выборов

Киев • УНН

 • 6652 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подвела итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в Армении 9 декабря передает УНН со ссылкой на армянскую редакцию “Радио Свобода”.

ЦИК Армении подвела окончательные итоги парламентских выборов

Как заявил председатель ЦИК Тигран Мукучян, в выборах приняли участие 1 261 105 человек, или 48,63% избирателей, имеющих право голоса.

“Республиканская партия Армении получила 59 тысяч 83 голоса или 4,70% голосов. За Социал-демократическую партию „Решение гражданина“ проголосовало 8 514 человек или 0,68% избирателей. АРФ „Дашнакцутюн“ получила 48 816 голосов или 3,88% голосов избирателей; блок „Мой шаг“ получил 884 864 голоса или 70,42%; партия „Лусавор Айастан“ („Просвещенная Армения“) получила 80 047 голосов или 6,37%; партия „Христианско-демократического возрождения“ получила 6 458 голосов или 0,51%; партия „Национальный прогресс“ получила 4 121 голос или 0,33%; блок „Мы“ получил 25 176 голосов или 2%; партия „Оринац еркир“ получила 12 393 голоса или 0,99%; всеармянская партия „Сасна црер“ получила 22 868 голосов или 1,82%; партия „Процветающая Армения“ получила 103 801 голос или 8,26%”, — указано в сообщении.

ЦИК составил протокол об итогах голосования и подписал его. “Протокол подписан всеми членами комиссии... Ни у кого из членов комиссии нет особого мнения”, — сказал Тигран Мукучян.

Таким образом, блок “Мой шаг”, возглавляемый премьер-министром Николом Пашиняном, получает 88 мандатов, партия “Процветающая Армения” — 26, партия “Лусавор Айастан” — 18 мандатов.

Как сообщал УНН, новоизбранный президент Грузии официально вступила в должность.

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