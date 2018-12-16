Новообрана президент Грузії офіційно вступила на посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У неділю, 16 грудня Саломе Зурабішвілі склала присягу, офіційно вступивши на посаду президента Грузії, передає УНН з посланням на “Грузія Online”.
“Я, Президент Грузії, перед Богом і народом клянусь, що буду захищати Конституцію Грузії, незалежність, цілісність і неподільність країни, сумлінно виконувати обов’язки Президента, дбати про безпеку і добробут громадян моєї країни, про відродження і могутність мого народу і Вітчизни”, — вимовила Зурабішвілі слова клятви, поклавши праву руку на конституцію.
Інавгурація проходить в фортеці Батоніс ціхе в місті Телаві. Повідомляється, що на церемонії присутній 1800 гостей, серед яких президент Вірменії Армен Карапетян і екс-президент Франції Ніколя Саркозі.
До початку інавгурації колишній президент Грузії Георгій Маргвелашвілі прийняв рапорт у глави Збройних Сил Грузії Володимира Чічібу. Після проголошення клятви Зурабішвілі звернулася до присутніх.
Як повідомляв УНН, у другому турі виборів президента Грузії, набравши 59,56% голосів, перемогла Саломе Зурабішвілі.
Її інавгурація проходить в місті Телаві, церемонія почалася о 15:00 за місцевим часом і триватиме більше 40 хвилин.