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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новоизбранный президент Грузии официально вступила в должность

Киев • УНН

 • 9195 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В воскресенье, 16 декабря Саломе Зурабишвили принесла присягу, официально вступив в должность президента Грузии, передает УНН со ссылкой на "Грузия Online".

Новоизбранный президент Грузии официально вступила в должность

«Я, Президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности Президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества», – произнесла Зурабишвили слова клятвы, положив правую руку на конституцию.

Инаугурация проходит в крепости Батонис цихе в городе Телави. Сообщается, что на церемонии присутствует 1800 гостей, среди которых президент Армении Армен Карапетян и экс-президент Франции Николя Саркози.

До начала инаугурации бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял рапорт у главы Вооруженных Сил Грузии Владимира Чичибая. После произнесения клятвы Зурабишвили обратилась к собравшимся.

Как сообщал УНН, во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,56% голосов, победила Саломе Зурабишвили.
Ее инаугурация проходит в городе Телави, церемония началась в 15:00 по местному времени.

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