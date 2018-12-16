Новоизбранный президент Грузии официально вступила в должность
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В воскресенье, 16 декабря Саломе Зурабишвили принесла присягу, официально вступив в должность президента Грузии, передает УНН со ссылкой на "Грузия Online".
«Я, Президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности Президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества», – произнесла Зурабишвили слова клятвы, положив правую руку на конституцию.
Инаугурация проходит в крепости Батонис цихе в городе Телави. Сообщается, что на церемонии присутствует 1800 гостей, среди которых президент Армении Армен Карапетян и экс-президент Франции Николя Саркози.
До начала инаугурации бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял рапорт у главы Вооруженных Сил Грузии Владимира Чичибая. После произнесения клятвы Зурабишвили обратилась к собравшимся.
Как сообщал УНН, во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,56% голосов, победила Саломе Зурабишвили.
Ее инаугурация проходит в городе Телави, церемония началась в 15:00 по местному времени.