ЦВК Вірменії підвела остаточні підсумки парламентських виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні Центральна виборча комісія (ЦВК) підвела підсумки дострокових парламентських виборів, які пройшли в Вірменії 9 грудня, передає УНН з посиланням на вірменську редакцію “Радіо Свобода”.
Як заявив голова ЦВК Тігран Мукучян, у виборах взяли участь 1 261 105 осіб, або 48,63% виборців, що мають право голосу.
“Республіканська партія Вірменії отримала 59 тисяч 83 голоси або 4,70% голосів. За Соціал-демократичну партію „Рішення громадянина“ проголосувало 8 514 осіб або 0,68% виборців. АРФ „Дашнакцутюн“ отримала 48 816 голосів або 3,88% голосів виборців; блок „Мій крок“ отримав 884 864 голоси або 70,42%; партія „Лусавор Айастан“ („Освічена Вірменія“) отримала 80 047 голосів або 6,37%; партія „Християнсько-демократичного відродження“ отримала 6 458 голосів або 0,51%; партія „Національний прогрес“ отримала 4 121 голос або 0,33%; блок „Ми“ отримав 25 176 голосів або 2%; партія „Орінац еркір“ отримала 12 393 голоси або 0,99%; Всевірменська партія „Сасна црер“ отримала 22 868 голосів або 1,82%; партія „Процвітаюча Вірменія“ отримала 103 801 голос або 8,26%”, — вказано у повідомленні.
ЦВК склав протокол про підсумки голосування та підписав його. “Протокол підписаний всіма членами комісії ... Ні у кого з членів комісії немає особливої думки”, — сказав Тигран Мукучян.
Таким чином, блок “Мій крок”, очолюваний прем’єр-міністром Ніколом Пашіняном, отримує 88 мандатів, партія “Процвітаюча Вірменія” — 26, партія “Лусавор Айастан” — 18 мандатів.
Як повідомляв УНН, новообрана президент Грузії офіційно вступила на посаду.