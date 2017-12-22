ЦИК решила передать СБУ оборудования для отображения информации

"Рассмотрев обращение Службы безопасности Украины, а также с целью эффективного использования государственного имущества, Комиссия решила передать из сферы управления Центральной избирательной комиссии в сферу управления Службы безопасности Украины техническое оборудование, а именно четыре панели для отображения информации", - рассказали в Секретариате ЦИК.

Кроме того, ЦИК внесла изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатом от "Радикальной партии Ляшка" Валерию Заружко. Соответствующее решение было принято 7 декабря на очередном заседании ЦИК.