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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЦИК решила передать СБУ оборудования для отображения информации

Киев • УНН

 • 7970 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. На заседании Центральной избирательной комиссии было принято решение передать СБУ техническое оборудование, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

ЦИК решила передать СБУ оборудования для отображения информации

"Рассмотрев обращение Службы безопасности Украины, а также с целью эффективного использования государственного имущества, Комиссия решила передать из сферы управления Центральной избирательной комиссии в сферу управления Службы безопасности Украины техническое оборудование, а именно четыре панели для отображения информации", - рассказали в Секретариате ЦИК.

Кроме того, ЦИК внесла изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатом от "Радикальной партии Ляшка" Валерию Заружко. Соответствующее решение было принято 7 декабря на очередном заседании ЦИК.

Украинские Национальные Новости

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