ЦВК вирішила передати СБУ обладнання для відображення інформації
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. На засіданні Центральної виборчої комісії було прийняте рішення передати СБУ технічне обладнання, передає УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
“Розглянувши звернення Служби безпеки України, а також з метою ефективного використання державного майна, Комісія вирішила передати зі сфери управління Центральної виборчої комісії до сфери управління Служби безпеки України технічне обладнання, а саме чотири панелі для відображення інформації”, — розповіли в Секретаріаті ЦВК.
Окрім того, ЦВК внесла зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала депутатом від “Радикальної партії Ляшка” Валерію Заружко. Відповідне рішення було ухвалено 7 грудня на черговому засіданні ЦВК.