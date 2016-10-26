ЦИК отказала двум территориальным общинам в проведении местных выборов

Так, рассмотрев обращение двух облгосадминистраций, Комиссия установила отсутствие правовых оснований для назначения ею первых выборов депутатов Воютицкого сельского совета объединенной территориальной общины и Воютицкого сельского головы (Львовская область), а также - депутатов Терновского поселкового совета объединенной территориальной общины и Терновского поселкового головы (Сумская область ) и объявления избирательного процесса соответствующих местных выборов.

Решение принято в связи с тем, что указанные ОТГ образовано территориальными общинами, расположенными на территории двух смежных административно-территориальных единиц.