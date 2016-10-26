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ЦВК відмовила двом територіальних громадам у проведенні місцевих виборів

ЦВК відмовила двом територіальних громадам у проведенні місцевих виборів

Київ • УНН

 • 8534 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Центральна виборча комісія розглянула звернення двох обласних державних адміністрацій та встановила відсутність правових підстав для призначення перших виборів депутатів та голів обʼєднаних територіальних громад. Про це УНН повідомили в прес-службі ЦВК.

Так, розглянувши звернення двох облдержадміністрацій, Комісія встановила відсутність правових підстав для призначення нею перших виборів депутатів Воютицької сільської ради обʼєднаної територіальної громади та Воютицького сільського голови (Львівська область), а також — депутатів Тернівської селищної ради обʼєднаної територіальної громади та Тернівського селищного голови (Сумська область) і оголошення виборчого процесу відповідних місцевих виборів.

Рішення прийняте у звʼязку з тим, що зазначені ОТГ утворено територіальними громадами, розташованими на території двох суміжних адміністративно-територіальних одиниць.

Українські Національні Новини

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