ЦИК предлагает упростить законодательство до проведения местных выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В ЦИКе подготовили предложения по упрощению выборного законодательства - по совершенствованию местных выборов и нескольких других законодательных актов. Об этом УНН сообщил отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИКа.
Отмечается, что комиссия предлагает начать дискуссию по ряду нововведений, которые оптимизируют и упростят избирательные процедуры на местных выборах. Ранее ЦИК направил в комитет ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства предложения к первым трем книгам Избирательного кодекса Украины.
"В дальнейшем члены Центральной избирательной комиссии, соответствующие работники Секретариата Комиссии и Службы распорядителя Государственного реестра продолжили работу над предложениями в четвертую Книгу Избирательного кодекса Украины. В результате 6 мая указанные предложения после их обобщения были направлены в профильный Комитет Верховной Рады Украины", - сообщают в ЦИКе.
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Поэтому Комиссия предлагает начать дискуссию по ряду нововведений, которые, по мнению ЦИКа, могут оптимизировать избирательные процедуры на местных выборах, в частности:
▪️ установление момента во времени, когда определяется вид избирательной системы, по которой будут проводиться соответствующие местные выборы, с закреплением нормы о ее неизменности до установления результатов соответствующих выборов;
▪️ нормирование вопроса о назначении и проведении первых и дополнительных местных выборов в год проведения очередных местных выборов;
▪️ упорядочение сроков назначения различных видов местных выборов и объявление избирательных процессов;
▪️ совершенствование регламентации территориальной организации местных выборов;
▪️ устранение шероховатостей в порядке формирования состава территориальных избирательных комиссий и увеличение сроков их формирования за пределами избирательного процесса;
▪️ упрощение требований к документам, которые подаются в избирательные комиссии для получения статуса соответствующего субъекта избирательного процесса, члена избирательной комиссии;
▪️ закрепление законодательной возможности разработки, внедрения и использования во время выборов электронных сервисов, инновационных технологий для подсчета голосов и установление результатов выборов, в том числе в форме экспериментов или пилотных проектов;
▪️ совершенствование регламентации полномочий избирательных комиссий;
▪️ усовершенствование процедур досрочного прекращения полномочий членов избирательных комиссий, повышение ответственности субъектов избирательного процесса за злоупотребление и нарушение требований закона при формировании избирательных комиссий;
▪️ конкретизация отдельных положений, касающихся выдвижения и регистрации кандидатов на местных выборах;
▪️ оказание правовой определенности вопросу одновременного выдвижения кандидатов на соответствующих местных выборах;
▪️ совершенствование механизмов отказа в регистрации кандидатов;
▪️ унификация и совершенствование порядка изготовления и передачи избирательных бюллетеней.
Также указывается, что комиссия считает возможным предложить некоторые законодательные изменения в Законы Украины "О Центральной избирательной комиссии" и "О Государственном реестре избирателей" для согласования избирательного законодательства, усиления институциональной способности Комиссии, конкретизации и упрощения отдельных процедур.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине не будут менять дату проведения местных выборов, они пройдут 25 октября 2020 года, основные позиции Избирательного кодекса сохраняются. Рядом с этим, в ВР ожидают, что местные выборы на неподконтрольных территориях состоятся 25 октября.