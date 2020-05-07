ЦИК предлагает упростить законодательство до проведения местных выборов

Отмечается, что комиссия предлагает начать дискуссию по ряду нововведений, которые оптимизируют и упростят избирательные процедуры на местных выборах. Ранее ЦИК направил в комитет ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства предложения к первым трем книгам Избирательного кодекса Украины.

"В дальнейшем члены Центральной избирательной комиссии, соответствующие работники Секретариата Комиссии и Службы распорядителя Государственного реестра продолжили работу над предложениями в четвертую Книгу Избирательного кодекса Украины. В результате 6 мая указанные предложения после их обобщения были направлены в профильный Комитет Верховной Рады Украины", - сообщают в ЦИКе.

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Поэтому Комиссия предлагает начать дискуссию по ряду нововведений, которые, по мнению ЦИКа, могут оптимизировать избирательные процедуры на местных выборах, в частности:

▪️ установление момента во времени, когда определяется вид избирательной системы, по которой будут проводиться соответствующие местные выборы, с закреплением нормы о ее неизменности до установления результатов соответствующих выборов;

▪️ нормирование вопроса о назначении и проведении первых и дополнительных местных выборов в год проведения очередных местных выборов;

▪️ упорядочение сроков назначения различных видов местных выборов и объявление избирательных процессов;

▪️ совершенствование регламентации территориальной организации местных выборов;

▪️ устранение шероховатостей в порядке формирования состава территориальных избирательных комиссий и увеличение сроков их формирования за пределами избирательного процесса;

▪️ упрощение требований к документам, которые подаются в избирательные комиссии для получения статуса соответствующего субъекта избирательного процесса, члена избирательной комиссии;

▪️ закрепление законодательной возможности разработки, внедрения и использования во время выборов электронных сервисов, инновационных технологий для подсчета голосов и установление результатов выборов, в том числе в форме экспериментов или пилотных проектов;

▪️ совершенствование регламентации полномочий избирательных комиссий;

▪️ усовершенствование процедур досрочного прекращения полномочий членов избирательных комиссий, повышение ответственности субъектов избирательного процесса за злоупотребление и нарушение требований закона при формировании избирательных комиссий;

▪️ конкретизация отдельных положений, касающихся выдвижения и регистрации кандидатов на местных выборах;

▪️ оказание правовой определенности вопросу одновременного выдвижения кандидатов на соответствующих местных выборах;

▪️ совершенствование механизмов отказа в регистрации кандидатов;

▪️ унификация и совершенствование порядка изготовления и передачи избирательных бюллетеней.

Также указывается, что комиссия считает возможным предложить некоторые законодательные изменения в Законы Украины "О Центральной избирательной комиссии" и "О Государственном реестре избирателей" для согласования избирательного законодательства, усиления институциональной способности Комиссии, конкретизации и упрощения отдельных процедур.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине не будут менять дату проведения местных выборов, они пройдут 25 октября 2020 года, основные позиции Избирательного кодекса сохраняются. Рядом с этим, в ВР ожидают, что местные выборы на неподконтрольных территориях состоятся 25 октября.