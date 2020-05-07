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ЦИК предлагает упростить законодательство до проведения местных выборов

Киев • УНН

 • 20122 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В ЦИКе подготовили предложения по упрощению выборного законодательства - по совершенствованию местных выборов и нескольких других законодательных актов. Об этом УНН сообщил отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИКа.

ЦИК предлагает упростить законодательство до проведения местных выборов

Отмечается, что комиссия предлагает начать дискуссию по ряду нововведений, которые оптимизируют и упростят избирательные процедуры на местных выборах. Ранее ЦИК направил в комитет ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства предложения к первым трем книгам Избирательного кодекса Украины.

"В дальнейшем члены Центральной избирательной комиссии, соответствующие работники Секретариата Комиссии и Службы распорядителя Государственного реестра продолжили работу над предложениями в четвертую Книгу Избирательного кодекса Украины. В результате 6 мая указанные предложения после их обобщения были направлены в профильный Комитет Верховной Рады Украины", - сообщают в ЦИКе.

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Поэтому Комиссия предлагает начать дискуссию по ряду нововведений, которые, по мнению ЦИКа, могут оптимизировать избирательные процедуры на местных выборах, в частности:

▪️ установление момента во времени, когда определяется вид избирательной системы, по которой будут проводиться соответствующие местные выборы, с закреплением нормы о ее неизменности до установления результатов соответствующих выборов;
▪️ нормирование вопроса о назначении и проведении первых и дополнительных местных выборов в год проведения очередных местных выборов;
▪️ упорядочение сроков назначения различных видов местных выборов и объявление избирательных процессов;
▪️ совершенствование регламентации территориальной организации местных выборов;
▪️ устранение шероховатостей в порядке формирования состава территориальных избирательных комиссий и увеличение сроков их формирования за пределами избирательного процесса;
▪️ упрощение требований к документам, которые подаются в избирательные комиссии для получения статуса соответствующего субъекта избирательного процесса, члена избирательной комиссии;
▪️ закрепление законодательной возможности разработки, внедрения и использования во время выборов электронных сервисов, инновационных технологий для подсчета голосов и установление результатов выборов, в том числе в форме экспериментов или пилотных проектов;
▪️ совершенствование регламентации полномочий избирательных комиссий;
▪️ усовершенствование процедур досрочного прекращения полномочий членов избирательных комиссий, повышение ответственности субъектов избирательного процесса за злоупотребление и нарушение требований закона при формировании избирательных комиссий;
▪️ конкретизация отдельных положений, касающихся выдвижения и регистрации кандидатов на местных выборах;
▪️ оказание правовой определенности вопросу одновременного выдвижения кандидатов на соответствующих местных выборах;
▪️ совершенствование механизмов отказа в регистрации кандидатов;
▪️ унификация и совершенствование порядка изготовления и передачи избирательных бюллетеней.

Также указывается, что комиссия считает возможным предложить некоторые законодательные изменения в Законы Украины "О Центральной избирательной комиссии" и "О Государственном реестре избирателей" для согласования избирательного законодательства, усиления институциональной способности Комиссии, конкретизации и упрощения отдельных процедур.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине не будут менять дату проведения местных выборов, они пройдут 25 октября 2020 года, основные позиции Избирательного кодекса сохраняются. Рядом с этим, в ВР ожидают, что местные выборы на неподконтрольных территориях состоятся 25 октября.

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