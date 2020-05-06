У ВР очікують, що місцеві вибори на непідконтрольних територіях відбудуться 25 жовтня

Відповідаючи на запитання, які є шанси, що місцеві вибори на непідконтрольних територіях відбудуться у той самий день, що і на підконтрольних, Корнієнко відповів: "Ми віримо всією командою, разом з Андрієм Єрмаком, який теж в це вірить. Віримо, що це відбудеться в один день, працюємо над цим, щоб до цього йти. Бюджет на місцеві вибори закладається по всій Україні. Незалежно від того, якщо додасться Крим, дай Боже, ці гроші у бюджеті закладаються з розрахунку на кількість виборців, на кількість комісії".

Нагадаємо, в Україні не змінюватимуть дату проведення місцевих виборів, вони пройдуть 25 жовтня 2020 року, основні позиції Виборчого кодексу зберігаються.