У ВР очікують, що місцеві вибори на непідконтрольних територіях відбудуться 25 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Очікується, що місцеві вибори на непідконтрольних Україні територіях пройдуть у той же самий день, що і на всій території країни – 25 жовтня 2020 року. Про це повідомив на брифінгу під стінами ВР голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на запитання, які є шанси, що місцеві вибори на непідконтрольних територіях відбудуться у той самий день, що і на підконтрольних, Корнієнко відповів: "Ми віримо всією командою, разом з Андрієм Єрмаком, який теж в це вірить. Віримо, що це відбудеться в один день, працюємо над цим, щоб до цього йти. Бюджет на місцеві вибори закладається по всій Україні. Незалежно від того, якщо додасться Крим, дай Боже, ці гроші у бюджеті закладаються з розрахунку на кількість виборців, на кількість комісії".
Нагадаємо, в Україні не змінюватимуть дату проведення місцевих виборів, вони пройдуть 25 жовтня 2020 року, основні позиції Виборчого кодексу зберігаються.