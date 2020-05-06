В ВР ожидают, что местные выборы на неподконтрольных территориях состоятся 25 октября

Отвечая на вопрос, каковы шансы, что местные выборы на неподконтрольных территориях пройдут в тот же день, что и на подконтрольных, Корниенко ответил: "Мы верим всей командой, вместе с Андреем Ермаком, который тоже в это верит. Верим, что это произойдет в один день, работаем над этим, чтобы к этому идти. Бюджет на местные выборы закладывается по всей Украине. Независимо от того, если добавится Крым, дай Бог, эти деньги в бюджете закладываются в расчете на количество избирателей, на количество комиссий".

Напомним, в Украине не будут менять дату проведения местных выборов, они пройдут 25 октября 2020 года, основные позиции Избирательного кодекса сохраняются.