В ВР ожидают, что местные выборы на неподконтрольных территориях состоятся 25 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Ожидается, что местные выборы на неподконтрольных Украине территориях пройдут в тот же самый день, что и на всей территории страны - 25 октября 2020 года. Об этом сообщил на брифинге под стенами ВР глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос, каковы шансы, что местные выборы на неподконтрольных территориях пройдут в тот же день, что и на подконтрольных, Корниенко ответил: "Мы верим всей командой, вместе с Андреем Ермаком, который тоже в это верит. Верим, что это произойдет в один день, работаем над этим, чтобы к этому идти. Бюджет на местные выборы закладывается по всей Украине. Независимо от того, если добавится Крым, дай Бог, эти деньги в бюджете закладываются в расчете на количество избирателей, на количество комиссий".
Напомним, в Украине не будут менять дату проведения местных выборов, они пройдут 25 октября 2020 года, основные позиции Избирательного кодекса сохраняются.