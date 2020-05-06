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В ВР ожидают, что местные выборы на неподконтрольных территориях состоятся 25 октября

Киев • УНН

 • 13791 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Ожидается, что местные выборы на неподконтрольных Украине территориях пройдут в тот же самый день, что и на всей территории страны - 25 октября 2020 года. Об этом сообщил на брифинге под стенами ВР глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

В ВР ожидают, что местные выборы на неподконтрольных территориях состоятся 25 октября

Отвечая на вопрос, каковы шансы, что местные выборы на неподконтрольных территориях пройдут в тот же день, что и на подконтрольных, Корниенко ответил: "Мы верим всей командой, вместе с Андреем Ермаком, который тоже в это верит. Верим, что это произойдет в один день, работаем над этим, чтобы к этому идти. Бюджет на местные выборы закладывается по всей Украине. Независимо от того, если добавится Крым, дай Бог, эти деньги в бюджете закладываются в расчете на количество избирателей, на количество комиссий".

Напомним, в Украине не будут менять дату проведения местных выборов, они пройдут 25 октября 2020 года, основные позиции Избирательного кодекса сохраняются.

Украинские Национальные Новости

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