ЦИК назначил первые выборы в 40 ОТО на 29 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в 40 объединенных территориальных общинах на 29 апреля 2018 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"Комиссия ... назначила на воскресенье, 29 апреля 2018 года, выборы в 40 объединенных территориальных общинах (4 городских, 14 поселковых, 22 сельских ОТО). В состав этих 40 ОТО вошли 133 местные советы (городских - 4, поселковых - 16, сельских - 113)", - отметили в пресс-службе.
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В ЦИК сообщили, что начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТОи соответствующих сельских, поселковых, городских голов с 10 марта 2018 года.
В целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 263 тыс. человек.